Каретников Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каретников Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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