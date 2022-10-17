Шапилова Тамара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Михайлович
Мать: Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапилов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Шапилов Юрий Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1970
Дочь: Шапилова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Шапилов Юрий Андреевич
Смерть
Неизвестно