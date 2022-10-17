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Шапилова Тамара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Михайлович

Мать: Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапилов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Шапилов Юрий Андреевич

Рождение ребёнка
13.02.1970

Дочь: Шапилова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Шапилов Юрий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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