Лебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна
Место рожденияИмение Астрогань, Смоленский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения20.10.1910
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910
Отец: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
10.11.1910
Рождение ребёнка
01.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович
Смерть
1987