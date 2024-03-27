Лебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна

Лебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна

Место рождения

Имение Астрогань, Смоленский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

20.10.1910

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1910

Отец: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Мать: Буевич-Выжляцинская (Стырикович) Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Василий Иванович

Крещение
10.11.1910
Рождение ребёнка
01.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Василий Иванович

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.