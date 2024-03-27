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Байбулатов Янбулат

Место рождения

Оренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Акбулатов Байбулат

Мать: не указана

Оренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды
Рождение ребёнка
1828

Сын: Байбулатов Фаттахетдин

Мать ребёнка: Сагида

Рождение ребёнка
1844

Сын: Янбулатов Габдельшафик

Мать ребёнка: Сагида

д.Уразгильды, Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)

Мать ребёнка: Сагида

Кайпаново
был коротким крепышем
Смерть
Неизвестно
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