Байбулатов Янбулат
Место рожденияОренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Акбулатов Байбулат
Оренбургская губерния, Бирский уезд, 13 башкирский кантон, юрты деревни Уразгильды
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Сагида
д.Уразгильды, Бирского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1847
Сын: Янбулатов Мухаметсадыйк (Садик)
Мать ребёнка: Сагида
Кайпаново
был коротким крепышем
Смерть
Неизвестно