Хасана Латыфа Первая Жена
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Камаретдин
Отец ребёнка: Мазитов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасанов Шигабетдин
Отец ребёнка: Мазитов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Халима
Отец ребёнка: Мазитов Хасан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хасанова) Нагима
Отец ребёнка: Мазитов Хасан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазитов Хасан
Смерть
Неизвестно