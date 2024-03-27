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Хасана Латыфа Первая Жена

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Камаретдин

Отец ребёнка: Мазитов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасанов Шигабетдин

Отец ребёнка: Мазитов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Халима

Отец ребёнка: Мазитов Хасан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хасанова) Нагима

Отец ребёнка: Мазитов Хасан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Хасан

Смерть
Неизвестно

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