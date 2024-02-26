Ирадион Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрадион Семенов (Ич)

Ирадион Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чурилина) Ксения Якимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1826

Мы используем куки для улучшения работы сайта.