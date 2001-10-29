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Загуменнова Лия Олеговна
Загуменнова Лия Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2001
Пол
Женский
Отец
Загуменнов Олег Георгиевич
1972 г.р.
Мать
Загуменнова (Ахметова) Гульнара Ильгизовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2001
Отец:
Загуменнов Олег Георгиевич
Мать:
Загуменнова Гульнара Ильгизовна
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