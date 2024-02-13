Зайнуллин Камиль Вакилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайнуллин Рамиль Камильевич
Мать ребёнка: Зайнуллина Феруза Аждаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биктагирова Мадина Камильевна
Мать ребёнка: Зайнуллина Феруза Аждаровна
Смерть
Неизвестно