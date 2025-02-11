Falk David Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio

Falk David

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Около 1759, Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

умер Между 1818 и 1827, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Отец
Falk DavidДо 1739 г.р.
Дети
(Falk) Katharina1816 г.р.
Funk (Fulk) Helena16.10.1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Falk David

Мать: не указана

Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Falk) Katharina

Мать ребёнка: не указана

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
16.10.1817

Дочь: Funk (Fulk) Helena

Мать ребёнка: не указана

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
Между 1818 и 1827
Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

Рождение ребёнка
03.12.1818

Дочь: Gerbrandt (Falk) Maria

Мать ребёнка: не указана

Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд

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