Falk David
мужской, родился Около 1759, Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania
умер Между 1818 и 1827, Шенвиз, Петрово-Строгановская волость, Александровский уезд
ОтецFalk DavidДо 1739 г.р.
Дети
(Falk) Katharina1816 г.р.
Funk (Fulk) Helena16.10.1817 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1759
Отец: Falk David
Мать: не указана
Plauschwarren, Memelniederung, Lithuania
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Falk) Katharina
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1817
Дочь: Funk (Fulk) Helena
Мать ребёнка: не указана
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Между 1818 и 1827
Рождение ребёнка
03.12.1818
Дочь: Gerbrandt (Falk) Maria
Мать ребёнка: не указана