Торопченова Авдотья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти20.05.1768 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1737
Сын: Торопченов Михаил Миронов
Отец ребёнка: Торопченов Мирон
Бракосочетание
До 1737
Муж: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742
Сын: Торопченов Григорий Миронов
Отец ребёнка: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
1744
Сын: Торопченов Андрей Миронов
Отец ребёнка: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753
Дочь: Торопченова Авдотья Миронова
Отец ребёнка: Торопченов Мирон
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752
Отец ребёнка: Торопченов Мирон
Смерть
20.05.1768 ст.