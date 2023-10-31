Торопченова Авдотья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова Авдотья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

20.05.1768 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Торопченов Михаил Миронов

Отец ребёнка: Торопченов Мирон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
До 1737

Муж: Торопченов Мирон

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742

Сын: Торопченов Григорий Миронов

Отец ребёнка: Торопченов Мирон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Торопченов Андрей Миронов

Отец ребёнка: Торопченов Мирон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1753

Дочь: Торопченова Авдотья Миронова

Отец ребёнка: Торопченов Мирон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1750 и 1752

Сын: Торопченов Роман Миронов

Отец ребёнка: Торопченов Мирон

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
20.05.1768 ст.
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