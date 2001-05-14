Безверхий Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1919
Дата смерти14.05.2001
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919
Образование
С 1926 по 1930
закончил 4 класса
Образование
01.09.1933
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
После переезда семьи в Дубовку пошёл там в школу и закончил её.
Рождение ребёнка
21.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
В годы войны
Смерть
14.05.2001
Самолуково, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: остановка кардиостимулятора
Похороны
Неизвестно
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область