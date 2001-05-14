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Безверхий Михаил Григорьевич

Место рождения

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.06.1919

Дата смерти

14.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1919

Отец: Безверхий Григорий (Георгий) Антонович

Мать: Безверхова Прасковия (Параскева) Григорьевна

Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
Образование
С 1926 по 1930
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
закончил 4 класса
Образование
01.09.1933
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
После переезда семьи в Дубовку пошёл там в школу и закончил её.
Рождение ребёнка
21.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
В годы войны
Смерть
14.05.2001
Самолуково, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: остановка кардиостимулятора
Похороны
Неизвестно
Всеволожск, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
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