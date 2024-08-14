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Чумакова Дина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Чумаков Виктор

Мать: Саксонова Инна Ханоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Виталий

Рождение ребёнка
30.06.2015

Дочь: Гордеева Агата Витальевна

Отец ребёнка: Гордеев Виталий

Рождение ребёнка
23.09.2020

Дочь: Гордеева Кира Витальевна

Отец ребёнка: Гордеев Виталий

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