Чумакова Дина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980
Отец: Чумаков Виктор
Мать: Саксонова Инна Ханоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордеев Виталий
Рождение ребёнка
30.06.2015
Дочь: Гордеева Агата Витальевна
Отец ребёнка: Гордеев Виталий
Рождение ребёнка
23.09.2020
Дочь: Гордеева Кира Витальевна
Отец ребёнка: Гордеев Виталий