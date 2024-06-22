Корзюк Иосиф Петрович
Место рожденияСело Ивановка, Усольский район
Дата рождения20.01.1914
Дата смерти26.02.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1914
Село Ивановка, Усольский район
Рождение ребёнка
30.09.1944
Дочь: (Корзюк) Тамара Иосифовна
Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна
Смерть
26.02.1983
Ангарск, Ангарское, Иркутская область