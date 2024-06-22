Корзюк Иосиф Петрович 20.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корзюк Иосиф Петрович

Место рождения

Село Ивановка, Усольский район

Дата рождения

20.01.1914

Дата смерти

26.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Место
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Рождение
20.01.1914

Отец: Корзюк Петр Евстафьевич

Мать: Корзюк Стефанида Денисовна

Село Ивановка, Усольский район
Рождение ребёнка
30.09.1944

Дочь: (Корзюк) Тамара Иосифовна

Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзюк (Мирошина) Полина Петровна

Смерть
26.02.1983
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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