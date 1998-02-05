Муравьев Анатолий Веденеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1924
Дата смерти05.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1947
Сын: Муравьев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Муравьев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна
Рождение ребёнка
09.06.1954
Рождение ребёнка
06.10.1960
Рождение ребёнка
21.04.1963
Смерть
05.02.1998