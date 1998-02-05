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Муравьев Анатолий Веденеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1924

Дата смерти

05.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1924

Отец: Муравьев Веденей Христофорович

Мать: Муравьева (Рябкова) Арина Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
08.05.1947

Сын: Муравьев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Муравьев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
09.06.1954

Дочь: Зернина (Муравьева ) (Муравьева) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
06.10.1960

Дочь: Митина (Муравьева ) (Муравьева) Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
21.04.1963

Дочь: Морозюк (Муравьева ) (Муравьева) Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Муравьева (Уловская) Лидия Александровна

Смерть
05.02.1998

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