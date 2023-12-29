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Галактионов Прохор Афанасьев

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Галактионов Афанасий Иванович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Галактионова) Прасковья Прохорова

Мать ребёнка: Галактионова Наталья Сергеева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Галактионова) Прасковья Младшая Прохорова

Мать ребёнка: Галактионова Наталья Сергеева

Бракосочетание
После 1788

Жена: Галактионова Домна Фёдорова

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