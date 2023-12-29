Галактионов Прохор Афанасьев
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1755
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Галактионов Афанасий Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Галактионова) Прасковья Прохорова
Мать ребёнка: Галактионова Наталья Сергеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Галактионова) Прасковья Младшая Прохорова
Мать ребёнка: Галактионова Наталья Сергеева
Бракосочетание
После 1788