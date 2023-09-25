Самсонова (Бушуева) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Место рождения - д. Борки Тугулымского района Свердловской области согласно справке о браке. Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселков... Показать все
Бракосочетание
23.07.1960
Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселкового Совета депутатов трудящихся Тюменской области
Развод
13.05.1980
Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о разводе №11 от 13.05.1980 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Смерть
Неизвестно