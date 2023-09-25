Самсонова (Бушуева) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Бушуева) Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Место рождения - д. Борки Тугулымского района Свердловской области согласно справке о браке. Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселков... Показать все
Бракосочетание
23.07.1960

Муж: Самсонов Александр Дорофеевич

Актовая запись о браке № 76 от 23.07.1960, которую составил Исполнительский комитет Лабытнангского поселкового Совета депутатов трудящихся Тюменской области
Развод
13.05.1980

Муж: Самсонов Александр Дорофеевич

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Актовая запись о разводе №11 от 13.05.1980 составлена отделом ЗАГС Тугулымского районного совета народных депутатов Свердловской области
Смерть
Неизвестно

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