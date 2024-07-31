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Сопляков Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779 ст.

Дата смерти

23.09.1853

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1748 г.р.

Мать

Вычислено 1746 г.р.

Жена

Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.

Отец: Сопляков (Елкин) Яков Иванович

Мать: Соплякова Авдотья Абрамовна

Бракосочетание
До 1794 ст.

Жена: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.

Дочь: Лехина (Соплякова) Софья Павловна

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Дочь: Мотина (Соплякова) Степанида Павловна

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Чернова (Соплякова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Сопляков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Дочь: Виханова (Соплякова) Мавра Павловна

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.02.1811 ст.

Сын: Сопляков Василий Павлович

Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1833 ст.

Жена: Соплякова Васса Яковлевна

Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.09.1853
Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

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