Сопляков Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779 ст.
Дата смерти23.09.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779 ст.
Бракосочетание
До 1794 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1794 ст.
Дочь: Лехина (Соплякова) Софья Павловна
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Дочь: Мотина (Соплякова) Степанида Павловна
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Чернова (Соплякова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Дочь: Виханова (Соплякова) Мавра Павловна
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.02.1811 ст.
Сын: Сопляков Василий Павлович
Мать ребёнка: Соплякова Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
26.10.1833 ст.
Александровка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.09.1853