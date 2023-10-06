(Пищик) Мелания Ивановна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения31.12.1898
Дата смерти16.11.1901
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898
Отец: Пищик Иван Андреевич
Мать: Пищик Фекла Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.11.1901
Харьковская губерния, Российская империя