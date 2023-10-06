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(Пищик) Мелания Ивановна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

31.12.1898

Дата смерти

16.11.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1898

Отец: Пищик Иван Андреевич

Мать: Пищик Фекла Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
16.11.1901
Харьковская губерния, Российская империя
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