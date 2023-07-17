Белодедова Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белодедова Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белодедов Виталий Фидорович

Мать ребёнка: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беложедов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна

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