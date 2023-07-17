Белодедова Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белодедов Виталий Фидорович
Мать ребёнка: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беложедов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна