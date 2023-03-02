(Максина) Устинья Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Максина) Устинья Трофимовна

(Максина) Устинья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Питирим

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будаев) Анна

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Филипп

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Петр

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Владимир

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Будаев) Евдокия

Отец ребёнка: Будаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будаев Василий

Отец ребёнка: Будаев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Иван

Мы используем куки для улучшения работы сайта.