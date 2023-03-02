(Максина) Устинья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Питирим
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будаев) Анна
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Филипп
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Петр
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Владимир
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Будаев) Евдокия
Отец ребёнка: Будаев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будаев Василий
Отец ребёнка: Будаев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будаев Иван