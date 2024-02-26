Леонова Дарья Леонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова Дарья Леонова (Вна)

Леонова Дарья Леонова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
15.10.1822 ст.

Муж: Леонов Иван Ильин (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: (Леонова) Евдокея Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Леонова) Иринья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Леонова) Татьяна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.