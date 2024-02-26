Леонова Дарья Леонова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
15.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: (Леонова) Евдокея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Леонова) Иринья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Леонова) Татьяна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Ильин (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1850