Иванов Виктор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Виктор Ефимович

Иванов Виктор Ефимович

avatar

Место рождения

Россия Пензенская область

Дата рождения

31.08.1928

Дата смерти

16.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Пензенская область
Во время ВОВ ребенком с сестрой бежали от войны в направлении Омской области и потеряли друг друга из виду, или отстал от поезда. Ищем сестру Иванову Нину Ефимовну, год рождения неизвнстен. Известно т... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1961

Дочь: Кочкина Нина Викторовна

Мать ребёнка: Иванова Надежда Кузьминична

Мамонтовский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Надежда Кузьминична

Смерть
16.05.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close