Иванов Виктор Ефимович
Место рожденияРоссия Пензенская область
Дата рождения31.08.1928
Дата смерти16.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Пензенская область
Во время ВОВ ребенком с сестрой бежали от войны в направлении Омской области и потеряли друг друга из виду, или отстал от поезда. Ищем сестру Иванову Нину Ефимовну, год рождения неизвнстен. Известно т... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1961
Дочь: Кочкина Нина Викторовна
Мать ребёнка: Иванова Надежда Кузьминична
Мамонтовский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1970