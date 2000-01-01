Сен-Ло (Saint-Lo) Жан (Joannes)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1646
Жена: Фогт Анна Маргарета
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.08.1649
Дочь: Сен-Ло Мари Элизабет
Мать ребёнка: Фогт Анна Маргарета
Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно