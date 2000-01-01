Сен-Ло (Saint-Lo) Жан (Joannes) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сен-Ло (Saint-Lo) Жан (Joannes)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1628 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1646

Жена: Фогт Анна Маргарета

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
15.08.1649

Дочь: Сен-Ло Мари Элизабет

Мать ребёнка: Фогт Анна Маргарета

Селеста, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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