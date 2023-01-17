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Саламов Радж

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Место рождения

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай

Дата рождения

23.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1967

Отец: Саламов Табыш Анчинович

Мать: не указана

Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Сӧӧк Тодош
Образование
С 1988 по 1990
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бийский медицинский колледж
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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