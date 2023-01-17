Саламов Радж
Место рождения
Дата рождения23.10.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1967
Отец: Саламов Табыш Анчинович
Мать: не указана
Сӧӧк Тодош
Образование
С 1988 по 1990
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бийский медицинский колледж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Скрыто настройками приватности