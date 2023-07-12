Жукова Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти06.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1881
Дочь: Жукова Анна Ильина
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
воспреемники деревни Игумновой крестьянский сын Алексей Васильевой и дер. Ченцовой крестьянская девица Наталия Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1883
Сын: Жуков Федор Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Ченцово кр. Максим Петров и кр. девица Наталья Петрова
Рождение ребёнка
26.11.1889
Сын: Жуков Николай Ильич
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. сын Алексей Васильев и д. Ченцово кр. жена Анна Константинова
Рождение ребёнка
31.12.1890
Дочь: Жукова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
Воспреемники д. Игумново кр. Сын Дмитрий Иванов и д. Ченцово кр.девица Ксения Семенова
Рождение ребёнка
28.09.1984
Сын: Жуков Михаил Ильин
Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев
д. Ченцово кр. Семен Петров и д. Кукарино кр. жена Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Илья Васильев
Смерть
06.01.1891
болезнь после родов