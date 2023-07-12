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Жукова Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

06.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Ченцово???
Рождение ребёнка
09.09.1881

Дочь: Жукова Анна Ильина

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
воспреемники деревни Игумновой крестьянский сын Алексей Васильевой и дер. Ченцовой крестьянская девица Наталия Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1883

Сын: Жуков Федор Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Ченцово кр. Максим Петров и кр. девица Наталья Петрова
Рождение ребёнка
26.11.1889

Сын: Жуков Николай Ильич

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. сын Алексей Васильев и д. Ченцово кр. жена Анна Константинова
Рождение ребёнка
31.12.1890

Дочь: Жукова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново кр. Сын Дмитрий Иванов и д. Ченцово кр.девица Ксения Семенова
Рождение ребёнка
28.09.1984

Сын: Жуков Михаил Ильин

Отец ребёнка: Жуков Илья Васильев

Игумново, Можайский, Московская область
д. Ченцово кр. Семен Петров и д. Кукарино кр. жена Параскева Васильева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Илья Васильев

Смерть
06.01.1891
Игумново, Можайский, Московская область
болезнь после родов
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