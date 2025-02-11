Крупская Эмма Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Крупская Эмма Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Антошевская (Крупская) Елена Александровна1868 г.р.
Крупский Александр Александрович1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

некоторое время пела в театре Ла Скала

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич

Образование
Неизвестно

окончила с золотой медалью Миланскую консерваторию

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Антошевская (Крупская) Елена Александровна

Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1874

Сын: Крупский Александр Александрович

Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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