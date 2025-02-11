Крупская Эмма Александровна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Крупский Александр Александрович1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Антошевская (Крупская) Елена Александровна
Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1874
Сын: Крупский Александр Александрович
Отец ребёнка: Крупский Александр Игнатьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург