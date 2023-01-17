Киселев Борис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Столяров Андрей Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1989
Дочь: Сето Елена Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности