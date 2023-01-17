Киселев Борис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Борис Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Столяров Андрей Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1989

Дочь: Сето Елена Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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