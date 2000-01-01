Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Старикевич Никифор Зачаров
Старикевич Никифор Зачаров
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Старикевич Захар Иванов
1750 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Старикевич Захар Иванов
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия