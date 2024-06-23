Мухина (Касьянова) Нина
Место рождения
Дата рождения15.05.1936
Дата смерти06.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936
Отец: Касьянов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Фёдор
Рождение ребёнка
20.09.1957
Сын: Мухин Александр
Отец ребёнка: Мухин Фёдор
Рождение ребёнка
15.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухин Фёдор
Смерть
06.08.1987
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район