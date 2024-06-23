Мухина (Касьянова) Нина 15.05.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (Касьянова) Нина

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Место рождения

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1936

Дата смерти

06.08.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1936

Отец: Касьянов Григорий

Мать: Касьянова (Дегтярёва) Матрёна

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Фёдор

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1957

Сын: Мухин Александр

Отец ребёнка: Мухин Фёдор

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Фёдор

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
06.08.1987
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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