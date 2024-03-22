Жуланов Михаил Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуланов Илья Григорьев
Мать: неизв
Рождение ребёнка
21.03.1903
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
13.05.1904
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
13.01.1907
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой 237 Гайворонского пехотного полка
Смерть
Неизвестно