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Жуланов Михаил Ильин

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуланов Илья Григорьев

Мать: неизв

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
21.03.1903

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
13.05.1904

Сын: Жуланов Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.01.1907

Сын: Жуланов Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой 237 Гайворонского пехотного полка
Смерть
Неизвестно
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