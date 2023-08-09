Медведев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Федор Осипович

Мать: Медведева Дария Куприяновна

Рождение ребёнка
17.12.1980

Сын: Медведев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Медведева Галина Владимировна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Медведева Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Галина Владимировна

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