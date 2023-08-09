Медведев Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1980
Сын: Медведев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Медведева Галина Владимировна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Медведева Галина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно