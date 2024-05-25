Иштерякова (Тазетдинова) Ряшида Загидулловна
Место рожденияДонецкая обл., г. Макеевка
Дата рождения10.03.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1944
Донецкая обл., г. Макеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иштеряков Фярит
Место жительства
Неизвестно
Донецкая обл., г. Макеевка
Рождение ребёнка
09.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иштеряков Фярит
Донецкая обл., г. Макеевка
Смерть
Неизвестно