Иштерякова (Тазетдинова) Ряшида Загидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иштерякова (Тазетдинова) Ряшида Загидулловна

Место рождения

Донецкая обл., г. Макеевка

Дата рождения

10.03.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1944

Отец: Тазетдинов Загидулла

Мать: Тазетдинова Азизя Рахматулловна

Донецкая обл., г. Макеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иштеряков Фярит

Место жительства
Неизвестно
Донецкая обл., г. Макеевка
Рождение ребёнка
09.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иштеряков Фярит

Донецкая обл., г. Макеевка
Смерть
Неизвестно

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