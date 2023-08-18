Рубежов Аркадий Зиновьевич
Место рожденияВелиж
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубежов Авраам-Залман
Мать: (Ронкина) Сарра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рубежова) Алина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.07.1960
Дочь: Касько (Рубежова) Марина Аркадьевна
Мать ребёнка: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
31.01.1972
Дочь: Блэк (Рубежова) Анна
Мать ребёнка: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость