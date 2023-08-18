Рубежов Аркадий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубежов Аркадий Зиновьевич

Место рождения

Велиж

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубежов Авраам-Залман

Мать: (Ронкина) Сарра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рубежова) Алина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.07.1960

Дочь: Касько (Рубежова) Марина Аркадьевна

Мать ребёнка: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
31.01.1972

Дочь: Блэк (Рубежова) Анна

Мать ребёнка: Рубежова (Васина) Татьяна Ефремовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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