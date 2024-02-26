Прасковья Назарова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Назарова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712 ст.

Дата смерти

1777

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Козьма Яковлев (Ич)

Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Филип Яковлев (Ич)

Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Катерина Яковлева (Вна)

Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Федотов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1777
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