Прасковья Назарова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712 ст.
Дата смерти1777
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Козьма Яковлев (Ич)
Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Филип Яковлев (Ич)
Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Катерина Яковлева (Вна)
Отец ребёнка: Яков Федотов (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федотов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1777