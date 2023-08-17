Сметанин Агей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанин Агей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1927

Жена: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна

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