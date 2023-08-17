Сметанин Агей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1927
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сметанина (Зыкова) Устинья Яковлевна