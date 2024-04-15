Клюев Митрофан Григорьевич
Место рожденияРязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки
Дата рожденияМежду 1847 и 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1847 и 1848
Отец: Клюев Григорий Львов
Мать: Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Клюева) Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Клюева) Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: (Клюева) Наталья Митрофановна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно