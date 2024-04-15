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Клюев Митрофан Григорьевич

Место рождения

Рязанская губ., Скопинский уезд,Милославский р-н,д.Жерновки

Дата рождения

Между 1847 и 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848

Отец: Клюев Григорий Львов

Мать: Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Клюева) Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Клюева) Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: (Клюева) Наталья Митрофановна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Акулина (Клюева) Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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