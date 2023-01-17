Шорин Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шорин Иван Иванович
Мать: Шорина Агафья Семеновна
106 семья в исп.1830 97 семья в исп.1841 15 семья в 1850 13 семья в 1858
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шорина Татьяна Егоровна
13 семья в 1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шорин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Шорина Татьяна Егоровна
13 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорина Татьяна Егоровна
Смерть
Неизвестно