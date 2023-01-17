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Шорин Андрей Иванович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шорин Иван Иванович

Мать: Шорина Агафья Семеновна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
106 семья в исп.1830 97 семья в исп.1841 15 семья в 1850 13 семья в 1858
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шорин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Шорина Татьяна Егоровна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
13 семья в 1858
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шорин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Шорина Татьяна Егоровна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
13 семья в 1858
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорина Татьяна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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