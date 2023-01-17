Кудрявцев Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцев Анатолий Сергеевич

Кудрявцев Анатолий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Галина Самарцева

Рождение ребёнка
30.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васютова Дарья Викторовна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Матвей Анатольевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Яна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Яна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close