Кудрявцев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Галина Самарцева
Рождение ребёнка
30.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васютова Дарья Викторовна
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Матвей Анатольевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Яна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Яна