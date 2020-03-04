Щеглов Сергей Львович
Место рождения
Дата рождения19.09.1921
Дата смерти04.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1940
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1941
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1959
Смерть
04.03.2020