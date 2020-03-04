Щеглов Сергей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Сергей Львович

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Место рождения

Ляхи, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.09.1921

Дата смерти

04.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляхи, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1926 по 1940
Муром, округ Муром, Владимирская область
Место жительства
С 1941
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Место жительства
С 1959
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
04.03.2020
Тула, город Тула, Тульская область
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