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Рудакова . .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Петр Мартинов

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Рудаков Патап Петров

Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Рудаков Алифан Петров

Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рудаков Тимен Петров

Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Рудаков Абакум(Аввакум) Петров

Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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