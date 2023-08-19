Рудакова . .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Рудаков Патап Петров
Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рудаков Тимен Петров
Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рудаков Абакум(Аввакум) Петров
Отец ребёнка: Рудаков Петр Мартинов
Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно