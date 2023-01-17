Евдокименко (Губкина) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокименко (Губкина) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

03.03.1913

Дата смерти

24.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1913

Отец: Губкин Андрей (неизвестно)

Мать: не указана

Орловский, Орловский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.08.1948

Сын: Евдокименко Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Евдокименко Григорий Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бруев Владимир (неизвестно)

Отец ребёнка: Бруев (неизвестно) (неизвестно)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруев (неизвестно) (неизвестно)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокименко Григорий Александрович

Смерть
24.08.1985
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край
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