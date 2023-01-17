Евдокименко (Губкина) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1913
Дата смерти24.08.1985
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1913
Отец: Губкин Андрей (неизвестно)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1948
Сын: Евдокименко Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Евдокименко Григорий Александрович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бруев Владимир (неизвестно)
Отец ребёнка: Бруев (неизвестно) (неизвестно)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1985
Славянка, Хасанский муниципальный район, Приморский край