Востриков Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Востриков Петр
Рождение ребёнка
1840
Сын: Востриков Алексей
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Востриков Дементий
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична
Рождение ребёнка
1849
Сын: Востриков Прокофий
Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно