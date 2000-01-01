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Востриков Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Востриков Петр

Мать: Вострикова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Востриков Алексей

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Востриков Дементий

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична

Рождение ребёнка
1849

Сын: Востриков Прокофий

Мать ребёнка: Вострикова Наталья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Наталья Никитична

Смерть
Неизвестно
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