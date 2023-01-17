Гуселетов Прокопий Петрович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Гуселетов Петр Иванович
Мать: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1849
Сын: Гуселетов Иван Прокопьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Фоминична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Десятова Анна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сухокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область