Гуселетов Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Прокопий Петрович

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Гуселетов Петр Иванович

Мать: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Гуселетов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Фоминична

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Фоминична

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десятова Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Дарья Фоминична

Смерть
Неизвестно
Сухокарасук, Большереченский муниципальный район, Омская область
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