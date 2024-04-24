Постников Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894
МК 56-3-121-81об-82 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Александр Николаевич Смирнов и Костромского уезда Молвитинской волости, села Молвитино крестьянская девица Анастаси... Показать все
Крещение
20.02.1894
МК 56-3-121-81об-82 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Александр Николаевич Смирнов и Костромского уезда Молвитинской волости, села Молвитино крестьянская девица Анастаси... Показать все
Поручитель
30.05.1911
МК 56-3-173-488об-489 Бракосочетание Владимира Николаевича Постниковой и Копковой Пелагеи Никандровны
Бракосочетание
02.11.1914
МК 56-3-182-33об-34 Троицкая церковь (г. Кострома) По жениху: Галичский мещанин Григорий Николаевич Постников и фельдшер (№ 51-й ?...) Илья Измаилов Григорьев. По невесте: Юрьевецкого уезда Макатовско... Показать все
Развод
05.05.1919
ГАКО Р-1355-18-107-67об-68
Бракосочетание
26.10.1922
ГАКО Р-1355-18-99-584об-585-586 Николай - 2 брак, Мария 1 брак ул. Ново-Загородная 12 -10; ул. С.-Троицкая 18-10
Рождение ребёнка
26.07.1923
Сын: Постников Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Постникова (Ершова) Мария Фёдоровна
ГАКО Р-1355-18-54-74об-75 ул. Ново-Загородная, 12-10
Смерть
Неизвестно