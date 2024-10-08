Шаламов Фёдор Вавилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1755 и 1770
Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно