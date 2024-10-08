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Шаламов Фёдор Вавилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шаламов Вавило Никифоров

Мать: Шаламова (Дехтева) Аксинья Мокиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
Между 1755 и 1770

Сын: Шаламов Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Шаламов Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шаламов Гаврило Федоров

Мать ребёнка: Шаламова (Шерстобитова) Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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