(Захарова) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Валентина Ефимовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

17.12.1939

Дата смерти

01.03.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1939

Отец: Захаров Ефим Иванович

Мать: Захарова Пелагея Ивановна

Россия
Бракосочетание
08.09.1959

Муж: Кудряшов Борис Степанович

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Степанович

Россия
Рождение ребёнка
11.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Борис Степанович

Россия
Смерть
01.03.2021
Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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