(Захарова) Валентина Ефимовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения17.12.1939
Дата смерти01.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1939
Отец: Захаров Ефим Иванович
Россия
Бракосочетание
08.09.1959
Рождение ребёнка
23.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Степанович
Россия
Рождение ребёнка
11.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Борис Степанович
Россия
Смерть
01.03.2021
Причина смерти: Естественная смерть/старость