Баранова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий
Отец ребёнка: Баранов Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Захар
Смерть
Неизвестно