Халевин Стенка Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Стенка Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Халевин Яков Семенов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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