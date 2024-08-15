Феодосия Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти27.04.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Андрей Кириллов
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.
Сын: Никифор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Кириллов
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 342.
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.
Сын: Алексей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Кириллов
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 350.
Смерть
27.04.1893 ст.