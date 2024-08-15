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Феодосия Филимонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

27.04.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Кириллов

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Кириллов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Андрей Кириллов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.

Сын: Никифор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Кириллов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 342.
Рождение ребёнка
13.03.1872 ст.

Сын: Алексей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Кириллов

Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область
ГАПО (Псков) Ф.39. Оп. 22. Д. 186. Л. 350.
Смерть
27.04.1893 ст.
Ханево, Себежский муниципальный район, Псковская область

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