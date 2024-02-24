Шашуро (Моисеенко) Анна Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашуро (Моисеенко) Анна Илларионовна

Место рождения

Деревня Михайловка Тюменская область

Дата рождения

05.04.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1927

Отец: Моисеенко Илларион

Мать: Моисеенко Ксения Ивановна

Деревня Михайловка Тюменская область
Рождение ребёнка
26.02.1953

Сын: Шашуро Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич

Деревня Михайловка Тюменская область
Рождение ребёнка
1955

Дочь: Григорьева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич

Рождение ребёнка
24.03.1957

Сын: Шашуро Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашуро Семён Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Деревня Михайловка Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашуро Григорий Еремеевич

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