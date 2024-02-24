Шашуро (Моисеенко) Анна Илларионовна
Место рожденияДеревня Михайловка Тюменская область
Дата рождения05.04.1927
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1927
Отец: Моисеенко Илларион
Деревня Михайловка Тюменская область
Рождение ребёнка
26.02.1953
Сын: Шашуро Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич
Деревня Михайловка Тюменская область
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Григорьева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
24.03.1957
Сын: Шашуро Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Шашуро Григорий Еремеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Деревня Михайловка Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно